إقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة يومي الجمعة والاثنين القادمين

اصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مذكرة ادارية قضت باقفال جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يومي الجمعة 4/5/2018 والاثنين 7/5/2018،بمناسبة إجراء الإنتخابات النيابية لعام 2018

وجاء في نص المذكرة:

عطفاً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/2018 بشأن تأمين توفير كل ما تطلبه عملية ممارسة المواطنين حقهم في الإنتخاب،

تقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يومي الجمعة 4/5/2018 والاثنين 7/5/2018، وذلك افساحاً في المجال أمام المواطنين للتحضير ولاستكمال نتائج الإنتخابات النيابية المقررة اجراؤها يوم الأحد في 6/5/2018.

تستثنى جميع الوحدات الادارية والأجهزة في الادارات العامة المعنية بالعملية الانتخابية وبمختلف الشؤون الانتخابية، ولاسيما الوحدات الادارية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، من أحكام هذه المذكرة.