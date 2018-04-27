اقبال كثيف في دبي…وعقبات في وجه بعض المقترعين

انطلقت في السادسة صباح اليوم، المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية والمخصصة، ولأول مرة للبنانيين في ‏الخارج، وتحديداً في 6 دول عربية هي: مصر، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية، الكويت، قطر ‏وسلطنة عمان.

وقد شهدت اقلام الاقتراع في دبي اقبالا كثيفا من قبل الناخبين الذين قدر عددهم بنحو 5100 شخص.

ولم تخل انطلاقة اليوم الانتخابي من عقبات واجهت بعض الناخبين تمثلت بعدم ادراج اسمائهم على لوائح الشطب.

من جهته، أكد قنصل لبنان في دبي عساف ضومط للـLBCI انه لم ترده اي مشكلة تقنية حتى الساعة، مشددا على أنه عرس انتخابي .واشار الى اقبال جيد للناخبين.

الى ذلك، جال مرشح حزب الكتائب في المتن الياس حنكش على مراكز الاقتراع في القنصلية.