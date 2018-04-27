المرحلة الأولى من انتخابات المغتربين.. عاصفة رملية بالكويت و”عقبات” في دبي

انطلقت صباح اليوم الجمعة، المرحلة الأولى من عملية تصويت اللبنانيين في الخارج، وتشمل 6 دول عربية، والتي تجري لأول مرة في تاريخ لبنان.

وفي تمام الساعة السادسة صباحاً بتوقيت بيروت، فتحت صناديق الاقتراع في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، على أن تغلق عند الساعة التاسعة مساء.

وبلغ عدد المقترعين اللبنانيين في الإمارات العربية قبل قليل 52 مقترعاً من أصل 5144 مسجلين، وقد شهدت اقلام الاقتراع في دبي اقبالا كثيفا من قبل الناخبين.

ولم تخل انطلاقة اليوم الانتخابي من عقبات واجهت بعض الناخبين تمثلت بعدم ادراج اسمائهم على لوائح الشطب.

من جهته، أكد قنصل لبنان في دبي عساف ضومط، انه لم ترده اي مشكلة تقنية حتى الساعة، مشددا على أنه عرس انتخابي، ولافتاً إلى أنّ إقبال الناخبين جيد.

وأوضح القنصل أنّ تنظيم عملية الاقتراع جيد، مبيناً أنّها تنقل مباشرة عبر كاميرات موصولة الى وزارة الخارجية في بيروت.

وفي تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت بيروت، فتحت صنادق الاقتراع في الكويت والسعودية وقطر.

وفي هذا السياق، قال سفير لبنان في الكويت: “عملية الاقتراع جيدة وهناك حماسة للناخبين ونتواصل مع كل الاطياف كلبنانيين”.

وبلغ عدد المقترعين اللبنانيين في الكويت قبل قليل 48 مقترع من أصل 1878، علماً أنّ عاصفة رملية قوية ضربت الكويت مساء أمس وأطاحت بكلّ التدابير التي اتُخذت لمواكبة الإنتخابات النيابية.

من ناحيته، أكد سفير لبنان لدى الدوحة حسن نجم ان سفارته تملك طاقما كبيرا، منوها بقدرتهم على خوض هذه العملية الانتخابية لاول مرة في تاريخ لبنان.

ولفت نجم الى ان هناك 1800 ناخب مسجلين على اللوائح علما ان عدد المغتربين في قطر، يبلغ نحو 23000 لبناني.

أمّا في مصر، ففتحت صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة.

باسيل يعلق

أكّد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنّ المغتربين يشاركون بصنع مستقبل لبنان من خلال مشاركتهم بعملية الاقتراع، قائلاً: “فخور أن اشهد على الشاشة من وزارة الخارجية اقتراع اوّل لبناني في الخارج في تاريخ الجمهورية اللبنانية هذه بداية مسار لن يتوقّف الّا بعودة اللبنانيين الى لبنانيّتهم”.

وأوضح باسيل أنّ “تجربة الإنتخابات جديدة علينا كوزارة خارجية والموظفون بتصرف وزارة الداخلية وينفذون ما هو مطلوب منهم”، مشيراً إلى أنّ “الدولة اللبنانية تعاقدت مع شركة DHL لنقل صناديق الإقتراع إلى لبنان وكلّ ظرف سيكون مختوماً بالشمع الأحمر والصندوق سيكون مقفلاً والعفاريت فقط قادرة على الوصول إليها”.

ورداً على سؤال عن إمكانية الطعن بانتخابات المغتربين، قال باسيل “بعض الافرقاء يريد افشال هذه الصورة الانتخابية الجميلة”.

تجدر الاشارة الى ان المرحلة الثانية من الإنتخابات في الخارج ستجرى يوم الأحد المقبل وتشمل 33 دول بالإضافة الى جزيرة غوادلوب، وستبدأ عملية الإقتراع منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت بيروت إنطلاقا من الساحل الشرقي لأستراليا على أن يختتم التصويت بتمام الساعة الثامنة صباح يوم الإثنين 30/4/2018 بتوقيت لبنان، بعد إقفال صناديق الإقتراع في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية.