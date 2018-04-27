بالارقام.. هكذا يتوزع الناخبون المقيمون في الدول العربية

تعد عملية الاقتراع للناخبين اللبنانيين المقيمين في الخارج الاولى في تاريخ لبنان اذ يبلغ عدد الناخبين في اقلام الاقتراع في الدول العربية الست 12615 ناخبا من اصل 82970 ناخبا.

وفي السياق سجل في سلطنة عمان 296 ناخبا وذلك في قلم واحد في مسقط.

اما في الامارات العربية المتحدة فهناك 5166 موزعين على 10 أقلام في دبي و3 اقلام في دبي أبو ظبي 3 أقلام، فيما سجل في الكويت 1878 ناخبا موزعين على 5 أقلام.

ويتوزع 3186 ناخباً لبنانياً في المملكة العربية السعودية جدة 3 أقلام. الرياض 5 أقلام، فيما يتوزع 1832 ناخبا في قطر على 4 أقلام في الدوحة.

وفي مصر يتوزع 257 ناخبا على قلم واحد.

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