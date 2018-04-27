بالفيديو: هكذا تصرّف شرطي حيال “شخصية نافذة”.. هل سطر المحضر؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لشرطي يقوم بتسطير ضبط لإحدى السيارات المخالفة، والتي تعود لشخص لديه علاقاته مع شخصيات سياسية أو يعتبر “شخصية نافذة” وفق ما ذكر روّاد مواقع التواصل، الذين على أثنوا على آداء الشرطي الذي استمر بتسطير المحضر من دون أن يكترث لموقع الشخص أو سلطته.

عندما يطبق القانون على الجميع .. تستقيم الدولة .. شرطي جريئ ينظم محضر ضبط مخالفة لأحد النافذين في الدولة غير مكترث لموقعه و سلطته .. تحية الى هذا الشرطي الشجاع ..

القانون قانون ..بعدستي ..أتمنى نشر هذا الفيديو على أكبر مستوى pic.twitter.com/zUJXCANDb8 — Ahmad Bashir Alomari (@AlomariBashir) April 27, 2018