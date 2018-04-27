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بالفيديو: هكذا تصرّف شرطي حيال “شخصية نافذة”.. هل سطر المحضر؟

منذ 1 دقيقة
وكالات

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لشرطي يقوم بتسطير ضبط لإحدى السيارات المخالفة، والتي تعود لشخص لديه علاقاته مع شخصيات سياسية أو يعتبر “شخصية نافذة” وفق ما ذكر روّاد مواقع التواصل، الذين على أثنوا على آداء الشرطي الذي استمر بتسطير المحضر من دون أن يكترث لموقع الشخص أو سلطته.