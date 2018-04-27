سفارة الإمارات تنفي ما أوردته “الأخبار”..”جملة وتفصيلاً”

أصدرت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت البيان التالي: “نظراً لما أوردته جريدة الأخبار اللبنانية في الآونة الأخيرة من أخبار كاذبة نسبتها لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية اللبنانية حمد سعيد الشامسي، ولسفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأميركية يوسف العتيبة، يهم المكتب الإعلامي للسفارة أن ينفي بشكل قاطع ما ورد ضمن هذه الحملة المشبوهة”.

وأكّد المكتب الإعلامي أنّ “ما ذكر لم يحصل لا بالشكل ولا بالمضمون، وأنّ الكلام المنسوب ليس له أيّ أساس من الصحة جملة وتفصيلاً”. وأسفت السفارة لـ”محاولات التشويه المتعمدة لمواقف دولة الإمارات الواضحة من خلال هذه الأخبار الكاذبة ومحاولات تعليبها وترويجها”.