في عين المريسة.. سرق المطعم برفقة كلبه

سمر يموت – لبنان24

قرّر أحد ممارسي رياضة المشي أن يبدّل هوايته وينحرف الى طريق السرقة. تسلّل الى أحد المطاعم برفقة كلبه ونجح في الحصول على مبلغ من المال كان موضوعا في درج المحاسبة.

كان “حسن.م” الذي يعمل في محلّ لبيع الأدوات الرياضيّة يحب الرياضة بمختلف أنواعها. وقد اختار أن يمارس هواية المشي مع كلبه السويسري في ساعات الصباح الباكر. كانت الساعة قد شارفت على الخامسة فجراً حين وصل الشاب أمام أحد المطاعم في منطقة عين المريسة فخطرت بباله فكرة الدخول الى المطعم والبحث عن المال بسبب وضعه المادي السيء.

قام الشاب الرياضيّ بالقفز الى الترّاس ومنه دخل الى المطعم عبر الباب المحاذي لباب المدخل الرئيسي ومن هناك دخل عنوة الى غرفة المحاسبة من الخلف وعمِل على تغيير وجهة الكاميرا المراقبة، ثمّ أقدم على فتح صندوق المحاسبة الذي كان مفتاحه موضوعا داخل المكتب وسرق مليونين وتسعماية ألف ليرة ثمّ خرج من المطعم مع كلبه وتوارى عن الأنظار.

كاميرات المراقبة المثبّتة خارج المطعم كشفت هوية السارق وطريقة تسلّقه المكان، وخلال محاولته الفرار عبر نقطة المصنع الحدوديّة اعترف بفعلته وأنّه أقدم على ذلك بعدما كان محتسياً المشروب وبسبب ظروفه الإجتماعيّة السيّئة.