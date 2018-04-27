للمرة الأولى بتاريخ لبنان: المغتربون يقترعون.. والإمارات وسلطنة عمان أوّل البلدان

للمرة الأولى في تاريخ لبنان، تنطلق الانتخابات النيابية للمغتربين اللبنانين حيق فتحت صباح اليوم صناديق الاقتراع لانتخاب اللبنانيين المقيمين في الخارج في مرحلتها الاولى التي تشمل ست دول عربية، بحسب ما اشارت وزارة الخارجية والمغتربين امس.

وتزامناً مع فتح مراكز الاقتراع ابوابها في دبي وأبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في تمام الساعة السادسة صباحاً بتوقيت بيروت على أن تغلق عند الساعة التاسعة مساء، علّق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على حسابه على “تويتر” قائلاً: “فخور أن اشهد على الشاشة من وزارة الخارجية اقتراع اوّل لبناني في الخارج في تاريخ الجمهورية اللبنانية هذه بداية مسار لن يتوقّف الّا بعودة اللبنانيين الى لبنانيّتهم

اما في المملكة العربية السعودية ودولتي قطر والكويت، فستفتح مراكز الإقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت بيروت وتغلق عند العاشرة مساء.

كما تبدا الانتخابات في مصر في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت بيروت على ان تغلق عند الـ11 مساء.

وتجدر الاشارة الى ان المرحلة الثانية من الإنتخابات في الخارج ستجرى يوم الأحد المقبل وتشمل 33 دول بالإضافة الى جزيرة غوادلوب، وستبدأ عملية الإقتراع منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت بيروت إنطلاقا من الساحل الشرقي لأستراليا على أن يختتم التصويت بتمام الساعة الثامنة صباح يوم الإثنين 30/4/2018 بتوقيت لبنان، بعد إقفال صناديق الإقتراع في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية.

وفي لبنان يتوجه الناخبون الى صناديق الاقتراع في المدن والقرى اللبنانية يوم الاحد في السادس من ايار المقبل.

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