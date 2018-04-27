مروان شربل يكشف عن ‘فضيحة كبرى’ حصلت عام 2009

كشف وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل عن “فضيحة كبرى” بحسب تعبيره جرت عام 2009، وقال ضمن برنامج “الحدث” ان “المخاتير سافروا خارج لبنان ولا سيما الى استراليا وهم يحملون معهم الاوراق اللازمة لاخذ بصمات اللبنانيين المقيمين في تلك البلاد من اجل انجاز هويات مع العلم ان القانون يمنع المختار من العمل خارج الدائرة التابع لها، كما يفرض القانون على اي لبناني ان ياتي الى لبنان من اجل انجاز معاملات الهوية “.

وفي رده على سؤال اشار الى ان ما حصل لم يكن لوزارة الداخلية علم به.

وفي سياق متصل لفت شربل الى ان الانتخابات في الخارج قد يكون لها تأثير على النتائج باعتبار ان كل صوت له قيمة في هذه الانتخابات.