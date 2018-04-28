أمطار وبرق ورعد في هذا اليوم.. اليكم طقس الـWeekend!

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار خفيفة متفرقة من حين لآخر دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الأحد.

الطقس المتوقع في لبنان:

-اليوم السبت: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار خفيفة متفرقة من حين لآخر دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

-الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، ضباب على المرتفعات وانخفاض مستوى الرؤية على الساحل بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، كما تتساقط الأمطار بشكل متقطع خاصة جنوب شرق البلاد وتكون مترافقة ببرق ورعد.

-الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 17 الى 26 درجة، فوق الجبال من 10 الى 23 درجة، في الارز من 6 الى 16 درجة، في الداخل من 12 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85 %.

– حال البحر: منخفض الموج حرارة سطح الماء:23°م.

– الضغط الجوي: 1014 HPA أي ما يعادل:761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 55:05 ساعة غروب الشمس: 17:19