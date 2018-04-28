إضراب مستخدمي “الكهرباء” مستمر.. هذه مطالبهم

أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الإستمرار بالإضراب المفتوح.

وطلبت في بيان “عدم تسلم وتسليم المحروقات وعدم تسليم معدات من المخازن لمعامل الإنتاج والوحدات المعنية كافة، وعدم تشغيل أي مجموعة إنتاج متوقفة وعدم إجراء أي أعمال صيانة عليها”.

كما طلبت من مصلحة حركة الطاقة ومصلحة محطات التحويل الرئيسية “إبلاغ المناوبين كافة بعدم إجراء أي مناورة على شبكة النقل (توتر عالي – توتر متوسط) إلا بعد أخذ موافقة النقابة”.

واعلنت “توقف أعمال التحضيرات من قبل المديريات المعنية المتعلقة بتغذية مراكز الإقتراع وأقلام القيد كافة بالتيار الكهربائي خلال العملية الإنتخابية على الأراضي اللبنانية كافة”.

واستثنت من الإضراب “عمال الإستثمار في معامل الإنتاج ومناوبي التنسيق في مديرية النقل والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية وكل ما يشكل خطرا على السلامة العامة”.