بعد أمطار نيسان.. استفيدوا من استراحة الأسبوع المقبل ومفاجأة في بداية أيار!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان الوضع الممطر يستمر في جنوب غربي سوريا حتى مساء الأحد ومن المنتظر ان تشتدّ حركة تكدّس الغيوم الركامية بين البقاع ودمشق وحمص والنبك مع تقدّم الساعات فتعاود الأمطار الغزيرة نشاطها في هذه المناطق وتتمدّد نحو الساحل اللبناني من ظهر الأحد ولغاية فجر الإثنين بحيث سترتفع درجات الحرارة ويتحوّل الطقس الى مستقر ومشمس حتى صباح الأربعاء موعد تجدد الأمطار الغزيرة في المنطقة .

طقس يوم الأحد مشمس صباحاً يتحوّل قبل الظهر الى غائم وتصل السحب الرعدية والرطبة من شمال الأردن نحو جنوب سوريا وتغطي لبنان بمناطقه التالية: البقاع الغربي والجنوب البقاع الوسط والشمالي الشرقي، ستشهد هذه المناطق الحصة الأكبر من الهطولات، تليها السواحل والجبال الغربية وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرَد.

الحرارة على الساحل 24/17

على الجبال 1200 متر: 18/11

البقاع: 20/11

الرطوبة: 65 الى 85%

الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها 15 الى 35 كلم في الساعة

الضغط الجوّي: 1013hpa