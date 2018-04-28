تدابير سير على جسر الكولا.. اتبعوا الإرشادات!

صدر عن االمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال حفر وصيانة وتأهيل مصافي مياه الأمطار على جسر الكولا / المسلك الغربي، الممتد من تقاطع غانا الأسد ولغاية مدخل نفق سليم سلام، وذلك لمدة 5 أيام، اعتباراً من الساعة 20.00 من تاريخ 30/4/2018 ولحين الانتهاء من اليوم التالي.

علماً بأن هذه الأعمال ستؤدي إلى تضييق مساحة المرور على الجسر المذكور.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام”.