ملابسات تثير ضجة.. هذه رواية مقتل محمد عبد الجواد في لبنان

أوضحت مصادر عسكرية لبنانية ملابسات مقتل نازح سوري بعد مشاجرة تورط فيها عسكري لبناني “خارج الدوام”، مؤكدة توقيف المتورطين وبدء التحقيقات الرسمية مع المشتبه بهم.

ودان “الائتلاف السوري” ما وصفها بـ”جريمة الاعتداء الآثم الذي تعرض له اللاجئ السوري محمد عبد الجواد، مما تسبب في وفاته داخل أحد المستشفيات”.

وأوضحت مصادر عسكرية لبنانية أن “خلافاً وقع بين لاجئ سوري وبين أحد اللبنانيين المدنيين الذي كان برفقته شقيقه وهو عسكري وكان في مأذونية”، لافتة في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “الخلاف تطور إلى إشكال وتضارب بين الأشخاص الـ3، ما أدى لنقل النازح المصاب إلى المستشفى لكنه ما لبث أن فارق الحياة”. وأكدت المصادر أن “العسكري الذي لم يكن في مهمة عسكرية، موقوف”.