هذا توقيت وصول الطرود “الديبلوماسية” إلى لبنان

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن الطرود الديبلوماسية التي تحتوي على صناديق الاقتراع ومغلفات اقتراع المغتربين في الإمارات العربية المتحدة والمختومة بالشمع الاحمر، ستصل في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت بيروت، الى مطار رفيق الحريري الدولي، على متن طائرة تابعة لشركة DHL، وأوضحت أن عدد الطرود يبلغ 13 طردا.

وتتولى مديرة شؤون المغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة فرح بري، في حضور مديرة الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس، عملية الاستلام من مقر شركة DHL في المطار، لتنقل بعد ذلك، بمواكبة أمنية، الى مصرف لبنان.

ومن المتوقع أن تصل باقي الطرود الديبلوماسية من السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر ومصر تباعا ابتداء من صباح غد الأحد، على أن يتم تسلمها بالطريقة ذاتها في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر غد.

وأعلنت الوزارة أن وسائل الإعلام الراغبة بنقل وقائع وصول هذه الطرود مساء اليوم، بإمكانها القيام بذلك، وأنها استحصلت على الموافقات الأمنية اللازمة التي تتيح لهذه الوسائل الدخول الى حرم شركة DHL في المطار لتصوير عملية التسليم والتسلم.