تحت عنوان “الحكومة تعاقب طرابلس بقطع الكهرباء والماء”، ورد في صحيفة “الديار”: ايام مضت واحياء عديدة في طرابلس بلا كهرباء ولا ماء، من المسؤول عن هذا الانقطاع؟

لا يمكن اقناع اثنين في عاصمة الفيحاء حول اسباب انقطاع التيار الكهربائي منذ ايام، هذا الانقطاع ادى الى انقطاع المياه معه، خصوصا في الاحياء التي لا تصل المياه الى خزاناتها بدون مولد كهربائي.

برأي شريحة واسعة في طرابلس ان هذا الانقطاع ليس سببه عطل او ما شابه انما هو معاقبة اهالي طرابلس لمن لم يستقبل الرئيس الحريري حين كان زائرا للمدينة خصوصا بعدما ظهر للعيان ان مهرجانات الحريري في احياء التبانة والقبة وباب الرمل والميناء جمعت شريحة واحدة من المواطنين في وقت غابت عنها شرائح متنوعة من عائلات طرابلس وشبابها وفتياتها.

في ابي سمراء يشكو الاهالي من انقطاع التيار الكهربائي منذ ايام ويعتبرون ان ما يجري هو معاقبة للمدينة التي لم تتأهب لاستقبال الحريري بشيبها وشاباتها كما جرت العادة قبل سنوات. واعتبر الاهالي ان هذا الانقطاع هو معاقبة بدليل انهم طالبوا منذ ايام بتصليح الاعطال لكن طلبهم لم يلب.

(الديار)