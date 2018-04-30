السهر ممنوع على اللبنانيين في ليلة الإنتخابات .. إقفال كافة الـ Night Clubs السبت!!

أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب البلاغ التالي :”بمناسبة إجراء الإنتخابات النيابية بتاريخ 6/5/2018، يُطلب من أصحاب الملاهي الـ “Night Club” فقط، إقفالها مساء يوم السبت الذي يسبق العملية الانتخابية، بناءً على التعميم الصادر عن وزير الداخلية والبلديات. كما ويُطلب من أصحاب المقاهي والمطاعم فقط، اقفالها اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف ليل السبت الذي يسبق العملية الإنتخابية “.