فاجعة إنشارية جديدة.. روني أدلى بصوته في نيجيريا ورحل بحادث أليم

غرّد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عبر حسابه الخاص على تويتر قائلا: “مرة أخرى يصاب الانتشار اللبناني بفاجعة، اليوم خسر لبنان احد شبابه الواعدين السيد روني الحاج حسن الذي توفي في أبوجا بحادث سير وذلك بعد قيامه بواجبه الوطني وادلائه بصوته في السفارة اللبنانية في نيجيريا. نتوجه بأحر التعازي لأسرة الفقيد”.

مرة أخرى يصاب الانتشار اللبناني بفاجعة، اليوم خسر لبنان احد شبابه الواعدين السيد روني الحاج حسن الذي توفي في أبوجا بحادث سير وذلك بعد قيامه بواجبه الوطني وادلائه بصوته في السفارة اللبنانية في نيجيريا. نتوجه بأحر التعازي لأسرة الفقيد. — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) April 29, 2018