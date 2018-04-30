في الايام المقبلة…طقس حار ولكن

يستمر الطقس ربيعي دافئ اليوم وحار نسبيا في الايام المقبلة مع احتمال هطول أمطار رعدية محلية على الجبال وفي الداخل من حين لآخر بين اليوم ونهار الاربعاء.

الاثنين ٣٠ نيسان:

طقس مستقر قليل السحب عموما مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٨ درجة.

الثلاثاء ١ أيار:

طقس غائم جزئيا وحار نسبيا على السواحل مع تدني الرطوبة السطحية وتهب رياح جنوبية شرقية مغبرة قليلا وتتراوح الحرارة ساحلا بين ٢٠ و ٣١ درجة، وسط احتمال تساقط أمطار رعدية محلية على الجبال وفي الداخل بعد الظهر.

الثلاثاء ٢ أيار:

طقس مشمس الى غائم جزئيا وحار نسبيا على السواحل الحرارة ساحلا بين ٢٠ و ٣١ درجة، مع احتمال تساقط امطار رعدية محلية على الجبال وفي الداخل بعد الظهر.