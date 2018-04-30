نصبَ ضحاياه بأكثر من مئة ألف دولار.. توقيف مطلوب بالمصيطبة

أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغاً أشارت فيه الى أن “معلومات توافرت لمفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، عن مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بموجب 7 مذكرات عدلية بجرائم نصب واحتيال وسرقة”.

نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكنت دورية من المفرزة المذكورة من تعقبه وتوقيفه الساعة الواحدة من فجر تاريخ 29/04/2018 في محلة المصيطبة، وهو:

* أ. ن . ( مواليد عام 1980، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بارتكاب أكثر من 10 عمليات نصب واحتيال حصل في خلالها من ضحاياه على حوالي مئة ألف دولار أميركي، وذلك عبر ايهامهم أنه يستطيع تأمين عاملات منازل لهم أو إقامات لأجانب، مقابل مبالغ مالية كبير.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.