نقابة “عمال ومستخدمي الكهرباء” تعلن وقف الاضراب

أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان “صدور قرار سلسلة الرتب والرواتب عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء إنطلاقا من الإتفاق الذي تم مع وزيري الطاقة والمياه والمال، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الإتحاد العمالي العام، وعليه قررت النقابة وقف الإضراب وعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي”، آملين من الزملاء “مضاعفة الجهد لإعادة التيار الكهربائي للمناطق اللبنانية كافة”.

وشكرت النقابة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة، في بيان، لـ”إقرار سلسلة الرتب والرواتب لعمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، وشكر خاص لدولة الرئيس سعد الحريري ووزيرالطاقة والمياه سيزار أبي خليل، وزير المال علي حسن خليل، النائب بهية الحريري، رئيس مجلس إلادارة كمال حايك وكل من أعضاء مؤسسة كهرباء لبنان وليد مزهر وسامر دوغان، مفوض الحكومة احمد الموسوي، المراقب المالي ليليان قزي، مستشارة وزير الطاقة والمياه ندى البستاني، مستشار وزير المال علي حمدان، مدير عام الإستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون، مدير المحاسبة العامة في وزارة المالية رجاء الشريف، رئيس الإتحاد العمالي العام بشاره الأسمر وكل من عمل وساهم وتضامن مع نقابة الكهرباء لإنجاز ملف السلسلة والشكر كل الشكر للعمال والمستخدمين”، آملين أن “يكلل هذا الإنجاز بصدور المرسوم النهائي وإعلانه في الجريدة الرسمية قريبا ليصار للبدء بتنفيذه إعتبارا من 21/8/2017 للعمال والمستخدمين كافة”.