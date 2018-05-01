أجواء صفراء وأمطار موحلة.. بهذا الطقس نستقبل أيّار

توقّع الأب إيلي خنيصر، المتخصص في الأحوال الجويّة أن يسيطر الغبار والأجواء الصفراء على الطقس، إضافةً الى الأمطار الموحلة في الداخل، والحرّ على الساحل.

ولفت الى أنّ منخفض البحر الأحمر يعيد سيناريو ما حصل منذ ايام من حيث القيم المنخفضة فوق فلسطين والأردن التي ستتراجع الى 1008hpa، الأمر الذي سيستقطب الرياح الصحراوية من الربع الخالي في المملكة السعودية شمالاً، والرياح الشمالية من جنوب شرق اوروبا نحو الجنوب الشرقي للبحر المتوسط، فتلتقي فوق سيناء وتشكّل منخفضاً جويّاً، ستعزّز نشاطه رياح جنوبية حارة ورطبة صاعدة من البحر الأحمر فتبدأ الأمطار بالهطول في فلسطين وجنوب الأردن ومن ثم عمّان واربد، ليستقر بسحبه الركامية بين البقاع ودمشق، وللمرة الثالثة سوف تتشكّل السيول والفيضانات في العاصمة لأنّ الأمطار ستكون غزيرة كالمرة السابقة.

وتحمل الرياح الجنوبية الشرقية غباراً كثيفاً ستصل نسبته فوق كافة المناطق اللبنانية الى 85% ويصل ارتفاعه في الجوّ كحدّ اقصى الى 3000 متر، وسيندمج بالسحب المتوسطة الارتفاع في الداخل، قد يحوّل الأجواء الى صفراء بانتظار وصول السحب الركامية التي ستعلو الغبار فتتساقط امطار موحلة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط غزير لحبات البرد، التي قد يصل حجمها الى 2 سنتم بين زحلة والبقاع الغربي.