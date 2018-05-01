أطلق النار على منزل حبيبته يوم خطبتها

سمر يموت – لبنان24

يقرّ الشاب الطرابلسي “م.س” أنّه شارك في كافة جولات المعارك التي دارت بين “باب التبانة” و”جبل محسن”، وينفي خلال محاكمته أمام المحكمة العسكرية بجرم إطلاق النار على دورية للجيش اللبناني وإصابة أحد عناصرها الجرم المسند إليه ويقول: “شاركت بكافة الجولات بدون استثناء، قمت بكلّ شيء، لكن أن أقتُل عناصر الجيش فهذا أمر مستحيل”.

“وما قصّة إطلاق النار على منزل فتاة كنت تحبّها؟”، سأله رئيس المحكمة العميد حسين عبدالله، فأجاب: “صحيح أنا أطلقت النار على منزل ذويها بعد أنّ قرّر أهلها إبعادها عنّي وعقد قرانها على شاب آخر. نعم أطلقت النار على بيتها يوم خطبتها، لكنّي لم أطلق النار على الجيش فهو خطّ أحمر”.

وقد أرجئت الجلسة الى المرافعة ولفظ الحكم في 22 تشرين الأوّل المقبل.