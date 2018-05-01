أمطار أيّار تفاجئ اللبنانيين.. حبات برَد وسيول!

لم يكد اليوم الأول من شهر أيار ينقضي، حتى شهدت مختلف المناطق اللبنانية من الشمال الى الجنوب، زخات مطر وبرد، فاجأت اللبنانيين لا سيما بعد اسبوع شهد درجات حرارة مرتفعة.

ففي عكار، شهدت المرتفعات الجبلية والوسطية في محافظة عكار تساقطا غزيرا للامطار ترافق مع رياح شمالية وعواصف رعدية، الامر الذي تسبب بتدن بسيط بدرجات الحرارة وانهمرت زخات من البرد في غير اوانها.

وقد نصحت الجهات المعنية السائقين القيادة بحذر على هذه الطرقات مخافة حوادث الانزلاق.

وفي الضنية تساقطت حبات البرد بكثافة في جرد الضنية، وخصوصا في جردي مربين والنجاص، وغطت الطرقات طبقة من حبات البرد الأبيض التي تساقطت بكثافة، وإن لفترة زمنية وجيزة، ما ألحق أضرارا بالمزروعات.

وتزامن تساقط حبات البرد في جرود المنطقة مع هطول أمطار في المناطق الوسطى من الضنية، مصحوبة برعد وبرق، وسط تدني درجات الحرارة.

أما منطقة البقاع الشمالي، فتشهد عواصف رعدية وأمطارا ورياحا، اطاحت بلافتات وصور المرشحين المنتشرة في الشوارع وعلى أعمدة الانارة.

كذلك، شهدت مدينة بعلبك أمطارا غزارة ابتداء من الساعة الرابعة عصرا، ترافقت مع زخات من حبات البرد، مما أدى إلى تشكل مجار سيلية على طرقاتها العامة وفي أودية تلال السلسلة الشرقية المشرفة على المدينة.