أوسع بكثير من حرب عام 2006.. ماذا سيحصل بعد الإنتخابات؟

توقّع مركز أبحاث إستراتيجي أميركي أن تنفذ إيران تهديداتها برد انتقامي ضد إسرائيل بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في السادس من الشهر الجاري.

وأعرب معهد سياسات الشرق الأوسط عن اعتقاده، بأن إيران “ستنتقم لقتلاها جراء الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا”، لكنه أكد في الوقت ذاته أن “طهران وتل أبيب لا تسعيان حاليًا إلى مواجهة قد تؤدي لحرب مفتوحة”.

وقال المعهد: “المشكلة أن كلا البلدين منخرطان الآن في أعمال وتهديدات متبادلة قد تؤدي إلى إشعال مواجهة، تشمل سوريا ولبنان وتكون أكبر وأوسع بكثير من حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان”.

وأضاف التقرير: “لا شك أن إيران ستوجه ضربة انتقامية ضد إسرائيل، لكن السؤال هو توقيت هذه الضربة، وقد تنتظر إيران لما بعد الانتخابات اللبنانية لتنفيذها، والحقيقة أن تصاعد التهديدات بين البلدين بدأ يتجاوز المنطق الإستراتيجي”.