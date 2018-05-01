الطقس بالأيام.. أمطار والحرارة فوق معدلاتها الموسمية!

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وطبقات من الغبار تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية وتستمر خلال الأيام المقبلة.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: كتل هوائية حارة وجافة تسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع رياح ناشطة خاصة جنوب البلاد، ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، وظهور طبقات خفيفة من الغبار تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحيانا، كما تتساقط بعض الأمطار الخفيفة بعد الظهر في الداخل خاصة شمال شرقي البلاد.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بدون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وطبقات من الغبار تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية وتستمر خلال الأيام القادمة.

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع بقاء درجات حرارة مرتفعة.

– درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 22 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 27 درجة، في الداخل من 18 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 45 كلم/س.

– الإنقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 20 و 50 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 756 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 05,52 ساعة غروب الشمس: 19,19 .