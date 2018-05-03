إشكال بين مندوبين خلال انتخابات رؤساء الاقلام.. ماذا حصل؟

وقع اشكال منذ بعض الوقت، اليوم الخميس، في سرايا زحلة بين مندوبي لائحة “الكتلة الشعبية” ولائحة “الخيار والقرار” خلال انتخابات رؤساء الاقلام والكتبة.

وبعد الاشكال، جال محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده على مركزي الاقتراع، واعطى تعلمياته بأن “لا يكون هناك اي تهاون في حال الاخلال بالامن او تعكير سير العملية الانتخابية، وان هذه العملية الديمقراطية مستمرة ضمن الاطر القانونية”.وكانت القوى الامنية قد عملت على ابعاد جميع المندوبين الذين لا يملكون اي تصريح رسمي يخولهم التواجد في مركز قلمي الإقتراع.