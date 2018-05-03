إقفال شقة لاستقبال ومعالجة اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة!

صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الاتي:

اقفلت وزارة الصحة بتاريخ 30/4/ 2018 بالشمع الاحمر شقة سكنية تستعملها السيدة دانيال بيشون في محلة الجميزة لاستقبال ومعالجة اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لمخلفتها شروط الصحة والسلامة العامة.

وتأتي هذه الخطوة بناء على تقارير وردت من وزارة الشؤون الاجتماعية ومن دائرة صحة والمعوق في وزارة الصحة تفيد بأنها لا تستوفي الشروط المعمول بها، وحرصا على سلامة الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

ان وزارة الصحة تطلب من اهالي الاطفال الاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة 1214 في حال احتاجوا للمساعدة على تأمين مراكز بديل لعلاجهم.