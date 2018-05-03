بالصور.. بدء اقتراع الموظَّفين المكلَّفين رؤساء أقلام وكتبة يوم الانتخابات

فتحت عند السابعة من صباح اليوم، الخميس، أقلام الاقتراع أمام الموظفين الذين كلّفوا الالتحاق بأقلام الاقتراع يوم الأحد في 6 أيار الحالي كرؤساء أقلام وكتبة في كلِّ مراكز الأقضية والمحافظات والبالغ عددهم 14 ألف موظّف، على أن تقفل الصناديق عند السابعة مساءً.

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في صور، بدأ الموظّفون المكلفون رؤساء أقلام وكتبة في انتخابات الأحد، بالتوافد الى مراكز الاقتراع، عند السابعة، وسط أجواء إيجابية وأمنية هادئة وفرتها القوى الأمنية التي عززت من تواجدها في محيط وداخل ثانوية صور الرسمية المختلطة والتي ضمت صندوقين لحوالى 875 مقترعاً، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.