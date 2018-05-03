بالصور: فاجعة في الجنوب.. هكذا توفّي الشاب “وسام”

توفي الشاب وسام وهبي (16 عامًا) وجُرح الشاب ه. رمال (16 عاما) صدما، على طريق عام الدوير.

وفي التفاصيل، فقد كان الشاب وسام يقود دراجته النارية، وبموازاته صديقه على الطريق العام في بلدتهما الدوير، عندما صدمتهما سيارة من نوع “رانج شيروكي” يقودها المواطن ج. الخليل، أثناء التفافه من مفترق بلدة الشرقية – الكناية وسط الدوير باتجاه انصار.

وتسببت الصدمة بدفع الدراجتين امتارًا عدة الى جانب الطريق، ما ادى الى اصابتهما بشكل مباشر.

وتم نقل وهبي الى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول وجرت محاولات لاسعافه، لكنه ما لبث ان فارق الحياة، فيما نقل الشاب رمال الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية وحالته مستقرة.