بالفيديو.. إشكال تطور إلى إطلاق نار في الطريق الجديدة بين “المستقبل” و”المشاريع”

وقع إشكال في شارع حمد بالطريق الجديدة بين مناصرين لـ”تيار المستقبل” و”جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية”، تطور إلى إطلاق نار.

وفي التفاصيل أن مسيرة سيارة تابعة للجمعية كانت تجوب شارع حمد، ولدى وصولها إلى أحد المكاتب التابعة لـ”تيار المستقبل”، حصل الاشكال وتطور إلى اطلاق نار. وحضرت على الفور دورية من الجيش وعملت على فض الاشكال، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.