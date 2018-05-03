تعميم هام من “الداخلية”.. مندوب ثابت وآخر متجول لكل مرشح

صدرت وزارة الداخلية والبلديات تعميما طلبت من خلاله المحافظين والقائمقامين قبول طلبات تصريح مندوبي المرشحين ومندوبي اللوائح، وذلك وفقاً للجدول التالي:
توزيع المندوبين طيلة عملية الاقتراع والفرز وفقا للتالي:
بالنسبة الى المندوبين المسموع لهم الدخول أو الحضور في القلم من الساعة 7:00 الىا لساعة 19:00.
1- مندوب ثابت لكل مرشح في كل قلم من أقلام الدائرة الكبرى.
2- مندوب متجول لكل لائحة وفقا لاحكام المادة \90\.
بالنسبة الى المندوبين المسموع لهم البقاء بعد الساعة 19:00.
1- مندوب ثابت لكل مرشح في كل قلم من أقلام الدائرة الكبرى
2 مندوب متجول لكل لائحة.
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