جدول توزيع الأصوات الشيعية

علم ان الثنائي حركة أمل وحزب الله توصل للاتفاق حول توزيع الاصوات الشيعية في الدوائر التي لا تضم مقعداً للطائفة على الحلفاء وفق الشكل التالي:
أصوات حزب الله:
– المتن لصالح لائحة التيار الوطني الحر والتفضيلي للمرشح القومي غسان الاشقر
– صيدا – جزين للائحة “كل الناس” (تحالف أسامة سعد – ابراهيم عازار) على ان يكون التفضيلي في صيدا لصالح سعد وفي جزين لصالح عازار
– الكورة لصالح لائحة تيار المردة والتفضيلي للمرشح القومي سليم سعادة
– البترون لصالح لائحة التيار الوطني الحر والتفضيلي للوزير جبران باسيل
– بيروت الاولى لصالح لائحة التيار الوطني الحر والتفضيلي للمرشح مسعود الاشقر
– الشوف لصالح لائحة الوزير السابق وئام وهاب والتفضيلي له
– عاليه لصالح لائحة التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي والتفضيلي للنائب طلال ارسلان
أصوات حركة أمل:
– المتن لصالح لائحة الرئيس ميشال المر والتفضليي له
– صيدا – جزين للائحة “كل الناس” (تحالف أسامة سعد – ابراهيم عازار) على ان يكون التفضيلي في صيدا لصالح سعد وفي جزين لصالح عازار
– الكورة لصالح لائحة تيار المردة وحلفائه والتفضيلي لفايز غصن
– البترون لصالح لائحة تيار المردة وحلفائه والتفضيلي للنائب بطرس حرب
– الشوف – عاليه لصالح لائحة الحزب التقدمي الاشتراكي والتفضيلي لتيمور جنبلاط
ليبانون ديبايت
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