جدول توزيع الأصوات الشيعية

علم ان الثنائي حركة أمل وحزب الله توصل للاتفاق حول توزيع الاصوات الشيعية في الدوائر التي لا تضم مقعداً للطائفة على الحلفاء وفق الشكل التالي:

أصوات حزب الله:

– المتن لصالح لائحة التيار الوطني الحر والتفضيلي للمرشح القومي غسان الاشقر

– صيدا – جزين للائحة “كل الناس” (تحالف أسامة سعد – ابراهيم عازار) على ان يكون التفضيلي في صيدا لصالح سعد وفي جزين لصالح عازار

– الكورة لصالح لائحة تيار المردة والتفضيلي للمرشح القومي سليم سعادة

– البترون لصالح لائحة التيار الوطني الحر والتفضيلي للوزير جبران باسيل

– بيروت الاولى لصالح لائحة التيار الوطني الحر والتفضيلي للمرشح مسعود الاشقر

– الشوف لصالح لائحة الوزير السابق وئام وهاب والتفضيلي له

– عاليه لصالح لائحة التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي والتفضيلي للنائب طلال ارسلان

أصوات حركة أمل:

– المتن لصالح لائحة الرئيس ميشال المر والتفضليي له

– صيدا – جزين للائحة “كل الناس” (تحالف أسامة سعد – ابراهيم عازار) على ان يكون التفضيلي في صيدا لصالح سعد وفي جزين لصالح عازار

– الكورة لصالح لائحة تيار المردة وحلفائه والتفضيلي لفايز غصن

– البترون لصالح لائحة تيار المردة وحلفائه والتفضيلي للنائب بطرس حرب

– الشوف – عاليه لصالح لائحة الحزب التقدمي الاشتراكي والتفضيلي لتيمور جنبلاط

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