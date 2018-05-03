مارسيل غانم يطلّ عبر mtv لأول مرة في هذا الموعد

بعد انضمامه الى محطة mtv رسميّاً، ستكون إطلالة الإعلامي مارسيل غانم عبر الشاشة للمرة الأولى عند السابعة من مساء الأحد في مواكبة لنتائج الانتخابات النيابيّة.

ويطلّ مارسيل غانم في مواكبة فريدة للحدث الانتخابي عبر شاشة mtv تستمر لغاية ساعات الفجر الاولى, في استديو ضخم جاري العمل على انجازه بوتيرة عمل ٢٤/٢٤ ومع ضيوف يمثِّلون مختلف التوجهات السياسيّة ومحلّلين وخبراء، ومع عشرات المندوبين الذين سيتولّون التغطية من مختلف الدوائر والماكينات الانتخابيّة.

وسيتاح للمشاهدين الاطلاع على النتائج ومعرفة هويّة الفائزين والخاسرين، منذ البدء بالفرز مع تحليل للنتائج وإطلالات خاصّة لشخصيّات سياسيّة بارزة.

وعلم “ليبانون ديبايت” أن غانم التقى وفريقه, فريق عمل محطة mtv برئاسة ميشال المر وانكبوا على الاعداد لحلقة سيتخللها عناصر إبهار ومؤثرات بصرية أُعدّت خصيصاً لمواكبة اطلالة غانم التي لن تكون العودة الاساسية. كما عُلم أن الاستديو الخاص قيد الانجاز في الباحات الخارجية للمؤسسة.

ليبانون ديبايت