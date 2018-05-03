نزعوا حجابها وأهانوها بعبارات مسيئة

تطوّر إشكال بين شبّان من عائلتين مختلفتين، سببه التعرّض لإحدى الفتيات، التي كانت تشارك في مناسبة عزاء مع أفراد عائلتها في أحد المراكز الدينيّة، إلى تعدّي بعضهم على تلك الفتاة وأفراد من عائلتها خاصّة بعدما قامت بالردّ على عباراتهم المسيئة، فتقدّموا نحوها ونزعوا حجابها ورموه أرضاً.

وقد همّ أقرباؤها المتواجدون داخل القاعة لمساندتها، وتطوّر الأمر إلى تضارب بالأيدي والعصي بين الفريقين، فأُصيب أربعة أشخاص بجروح تمّ نقلهم الى المستشفى حيث تلقّوا العلاج اللازم ونالوا تقارير طبيّة تفيد بتعطلهم عن العمل لمدّة تراوحت بين الأسبوع والأسبوعين.

أحيلت القضية أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بعد الإدعاء على المعتدين وصدور القرار الظنّي بحقّهم.

المصدر: لبنان 24