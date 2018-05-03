“ولعت” بين أفراد عائلة المر و توقف البث!

بيان صادر عن الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل. – إذاعة صوت لبنان 93.3

تسبب خلاف عائلي – ماليّ بين السيد غبريال المر ونجله السيد ميشال المر بتوقيف كل محطات الارسال الارضية التابعة لمؤسستهما و التي تستخدمها صوت لبنان ايضًا لإيصال بثها الى بعض مناطق البقاع والشمال والجنوب، الأمر الذي أنعكس سلبًا على ارسال الاذاعة في المناطق المذكورة.

صوت لبنان وإذ تستنكر ان يؤدي خلاف شخصي لا علاقة لها به، الى حدّ التأثير على مصالح مؤسسات أخرى بينها صوت لبنان، تعد مستمعيها بانها ستجد البدائل لإعادة بثها الطبيعي الى تلك المناطق في غضون الساعات الاربع والعشرين المقبله. ونظرا للاستحقاق الانتخابي الذي يشغل البلاد، تعلن صوت لبنان انها ستُرجئ الكشف عن كل الوقائع المرتبطة بهذا الخلاف إلى الاثنين المقبل.

كما تلفت مستمعيها الى انه بامكانهم متابعة البث المباشر للاذاعة عبر الموقعين الالكترونيين vdl.com.lb و vdl.news ومن خلال تطبيق vdl lebanon بعد تحميله على الهواتف والاجهزة الذكية.