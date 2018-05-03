3 قرارات اتهامية بجرم الانتماء لـ”داعش” والقتال ضد الجيش

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم ثلاثة قرارات اتهامية بجرم الانتماء الى “داعش” والقتال ضد الجيش اللبناني وتمويل عناصر التنظيم.

فاتهم في القرار الاول اللبناني وليد محمد بيروتي والفلسطيني صالح مرعي الحسن بجرم الانتماء الى “داعش” والقتال ضد الجيش اللبناني في وادي خالد واتهام بيروتي بتمويل الارهاب سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و72 أسلحة إضافة الى المادة 316 مكرر عقوبات والمادة الثالثة بند 2 من قانون تبييض الأموال.

واتهم في القرار الثاني السوريين عبد الخالق معطي وشقيقه عبد المجيد بجرم الانتماء الى “داعش” والقتال ضد الجيش النظامي في سوريا وضد الجيش اللبناني في عرسال والاتجار بالأسلحة سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و72 أسلحة.

واتهم صوان في القرار الثالث كل من السوري فرزات محمد الحالوش ومواطنه محمد خضر الحالوش واللبناني سعد الدين عيسى الحجيري بجرم الانتماء الى “داعش” والقتال ضد الجيش اللبناني في عرسال والتدخل في الارهاب سندا الى المواد المذكورة أعلاه وهي عينها من دون 72 أسلحة معطوفة على 219 عقوبات، وأحال المتهمين الى المحكمة العسكرية الدائمة.