أداء مخيّب للخارجية في الانتخابات

لم يكن ينقص الشكوك التي طاولت عملية اقتراع اللبنانيين المسجّلين في دول الانتشار سوى التعميم الصادر عن وزارة الخارجية قبل ثماني وأربعين ساعة من موعد الانتخابات النيابية حول السماح للبنانيين الذين لم يستلموا جوازات السفر بالمجيء إلى لبنان والتصويت بعد إضافة أسماءهم على لوائح الشطب.

أوساط اغترابية وصفت التعميم الصادر عن الخارجية أنه لزوم ما لا يلزم، وليس سوى تبريراً أشد وطأة عليهم من الأخطاء الكثيرة التي اعترت المهام التي كان يجب على السفارات والقنصليات القيام بها في دولة تحترم نفسها ومواطنيها.

وتساءلت الأوساط عن ضبابية التعميم وما حمله من تجاوز لصلاحيات وزارة الداخلية لا بل الحكومة بأسرها “للسماح” بتعديل لوائح الشطب، إضافة إلى ماهية العلل المشار إليها، فهل علة استلام جواز السفر بعد انتهاء العملية الانتخابية مشمولة بعطف البيان؟ وهل هناك إمكانية للمندوبين للتحقق من الأسماء المضافة؟

ولو تم تجاوز هذه الأسئلة المستحيلة، هل تعتقد الخارجية أن بإمكان اللبنانيين المقيمين في أستراليا وأميركا وكندا الحصول على إجازة من أعمالهم وحجز تذاكر السفر وتأمين كلفتها الباهظة، كل ذلك خلال يومين؟

ولأن بعض الأمور لا تحتمل الحياء ولا المواربة، تقول المصادر إن توقيت صدور التعميم يحمل شبهات إلى جانب الأسئلة، مثلاً، هل هناك من بين المنتشرين من كان يعلم بفحوى البيان قبل صدوره وحصل على الوقت الكافي لتدبير أموره؟ وماذا عن إمكانية التصويت المزدوج في الخارج والداخل وكيف يمكن للمندوبين التأكد من هذا الأمر؟ ودعت المسؤولين إلى تجاوز الأخطاء التي حصلت والسعي لتفاديها في الانتخابات المقبلة، قائلة “حصلنا على حلم المشاركة وبعضنا لم يستطع المشاركة، أبقوه حلماً لنا ولا تحوّلوه إلى كابوس”.

وتعتب المصادر على دولتها التي تسعى لتبديل تسمية المغتربين بالمنتشرين، فيما الواقع أنها تعاملهم كالغرباء، وأحياناً أسوأ.

ليبانون ديبايت