إعلان هام من الجيش الى وسائل الاعلام

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: “لمن يرغب من وسائل الإعلام تغطية وقائع الانتخابات النيابية بتاريخ 6 / 5 / 2018، في قطاع جنوب الليطاني وبلدة عرسال، تزويد مديرية التوجيه بأسماء المراسلين والمصورين والصحافيين وصور عن هوياتهم.

وفي ما خص الأجانب، (صورة عن جواز السفر + تأشيرة الدخول)، على عنوان البريد الإلكتروني: Press@lebarmy.gov.lb، وذلك لمنحهم التراخيص اللازمة”.