التحضيرات اللوجيستية والأمنية لمواكبة الإنتخابات اكتملت!

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الدفاع الوطني البيان الآتي:

أعلن وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف ان كامل مؤسسات وزارة الدفاع اتخذت كافة الترتيبات والاجراءات المرتبطة بالتنسيق مع وزارة الداخلية في تنظيم العملية الانتخابية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للادلاء باصواتهم في السادس من أيار المقبل في جميع المناطق اللبنانية.

وأكد الصراف، في تصريح له، ان التحضيرات اللوجيستية والأمنية اللازمة لمواكبة الاستحقاق الانتخابي، الذي يمثل انجازا جديدا لوطننا، قد اكتملت مشددا على اهمية دور القوات المسلحة، العين الساهرة على الوطن لتأمين سلامة المواطنين و حسن سير العملية الديمقراطية في اجواء من الطمأنينة والحرية.

وأعطى الصراف توجيهاته الى المحكمة العسكرية بوجوب البقاء على جهوزية قضائية تامة تواكب الجهوزية الأمنية والتواجد في أماكن العمل لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حال حدوث اي مخالفة.

كما تمنى على المواطنين المساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي الفريد الذي يساهم في ترسيخ الاستقرار في لبنان لاسيما في ظل الأزمات التي تحيط بنا، عبر الالتزام بالتعليمات و التحلي بالموضوعية و اليقظة و التعاون وعدم الانجرار إلى الاستفزازات التي من شأنها اعاقة سير الانتخابات