انخفاض بالحرارة وأمطار.. كيف سيكون طقس “يوم الانتخاب”

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا السبت غائما جزئيا، مع رياح ناشطة، وانخفاض بالحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة، كما تتساقط الأمطار بشكل متفرق صباحا. وجاء في النشرة الآتي:

الحالة العامة: كتل هوائية حارة وجافة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، تنحسر يوم السبت ويتحول الطقس إلى متقلب.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ظهور طبقات من الغبار، بقاء درجات الحرارة مرتفعة فوق معدلاتها الموسمية، وتساقط أمطار فترة بعد الظهر في الداخل الشمالي الشرقي، مترافقة ببرق ورعد، بينما تكون شاملة مع رياح ناشطة خلال الليل، كما ينخفض مستوى الرؤية مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

السبت: غائم جزئيا، مع رياح ناشطة، انخفاض درجات الحرارة (ضمن معدلاتها الموسمية)، وارتفاع نسبة الرطوبة، كما تتساقط الأمطار بشكل متفرق صباحا.

الأحد: غائم، مع ارتفاع درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما تعود الأمطار خلال الليل، مع رياح ناشطة وبرق ورعد بين الحين والآخر.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 36 درجة. فوق الجبال من 12 الى 30 درجة. في الارز من 9 الى 22 درجة . في الداخل من 12 الى 33 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها من 10 الى 35 كلم/س.

الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 20 و85 %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23°م.

الضغط الجوي: 1009 HPA أي ما يعادل: 757 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 05,46 ساعة غروب الشمس: 19,24.