جنبلاط للحريري: شو صاير فيك يا سعد الحريري شو؟

توجه رئيس ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​وليد جنبلاط​ الى “حليف الامس واليوم الرئيس ​سعد الحريري​” بالقول، “ألا يدرك اهمية وموقع رئاسة الوزارة الذي تحصن بالدم بعد حروب الجبل وصولا الى ​اتفاق الطائف​؟ لماذا يترك للعابثين والسارقين ومارقي الطريق؟ اقولها بحسرة وقد وقفنا معكم في ال2005 و14 آذار وهزينا البلاد لانسحاب الجيش السوري، واكملنا ولم نخاف من الرسائل واولها مروان حمادة واستمررنا، شو صاير فيك يا سعد الحريري شو؟ وقفة ضمير. سنذهب الى ايام اقسى بكثير ونرى الشعب السوري كيف ترك لهذا الطاغية وتخلي وتنازل القوى عنه وتراجع الدعم الدولي، والطوق على لبنان سيزداد. واجهنا في ال​سياسة​ في 14 آذار وكنا نواة صغيرة لماذا اليوم وفجأة يحصل ما حصل؟! سنستمر بالمواجهة مع مروان حمادة وكتلة الوفاء والمصالحة والشرفاء وهم كثر في لبنان. ودعا الى “كثافة التصويت والتقيد بتعليمات اللجنة الانتخابية”.

ودعا جنبلاط خلال جولة شملت اليوم عددا من قرى ​العرقوب​ في ​الشوف​ واستهلها من بلدة عين وزين التي أقام اهلها ومشايخها وفاعلياتها ومجلسيها البلدي والاختياري استقبالا حاشدا في الساحة العامة،إلى “الحفاظ على اتفاق الطائف بتوازناته، معتبرا أن “التحدي بعد ​الانتخابات​ تحد إقتصادي واجتماعي” معتبرا أن “مؤتمر سيدر وعوده اوهام كما وعود الإصلاح”. داعيا إلى “تكثيف التصويت في الانتخابات والتقيد بتوزيع الصوت التفضيلي”.

اضاف: “اليوم التحدي الكبير في مواجهة هذه الانتخابات، نواجه قانون تحجيم القوى الوطنية، والقوى السيادية، وقوى المصالحة (اي نحن والمستقلين، والمسيحيين والقوات اللبنانية)، هذا القانون يجب ان يواجه بطريقة واحدة فقط، بالتصويت الكثيف لرفع الحاصل الانتخابي، من عاليه الى الشوف، وأهمية التصويت الكثيف هي في حجز اكبر عدد ممكن من الحاصل، ثم بالتقيد الدقيق في قضية الصوت التفضيلي. واكد ان الموضوع ليس محصور بأن ينجح تيمور او لا ينجح، بل يجب ان ينجح ومعه رفاقه من القوات، من المستقلين، من الاحرار ليدخل الى المجلس قويا.

الوكالة الوطنية للاعلام