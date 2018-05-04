عشية الأحد الكبير: باسيل يولعها مع بري.. ميقاتي مرتاح وجنبلاط عاتب

على مسافة يومين مع الاستحقاق الانتخابي حيث سيتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار 128 نائباً يمثلونهم في البرلمان العتيد، لفت “التصعيد المحموم في الخطاب الانتخابي الذي طبع مواقف معظم القوى السياسية المنخرطة في السباق وهو تصعيد تجاوز في الكثير من جوانبه “تقاليد” التعبئة الانتخابية الى تحطيم موانع واختراق ادبيات وخطوط حمر في التخاطب السياسي والانتخابي”، بحسب “النهار”.

ولفتت “النهار” إلى أنه واذا كانت الساعات الثماني والاربعين المقبلة الفاصلة عن موعد الاحد الانتخابي الحاسم تبرر الكثير من تجاوز الادبيات السياسية والتعبيرية في مثل هذه الاستحقاقات، فان ذلك لم يسقط حقيقة لا تخلو من خطورة هي ان الحملات الانتخابية الجارية منذ أيام كشفت ان ثمة صراعات خفية على مرحلة ما بعد الانتخابات من شأن تفجرها مع اعلان نتائج الانتخابات ان يجر ذيولا وتداعيات في مرحلة ما بعد 6 أيار.

وأشارت “النهار” إلى أن هذا الواقع طرح مسألة حساسة لدى الاوساط السياسية المراقبة تتصل بالخلط الحاصل بين العهد ولوائح “التيار الوطني الحر” التي توصف بـ”لوائح العهد” في حين تخاض المعارك الانتخابية بين “التيار” واللوائح المنافسة له تحت شعارات تزج بالعهد في المعارك الدائرية التي تجري بين “التيار ” وافرقاء كثيرين آخرين ان على الساحة المسيحية الصرفة أو على الساحات المختلطة الاخرى.

وبرزت لـ”النهار” تساؤلات مبكرة عن تحالفات مرحلة ما بعد الانتخابات في ظل تنامي الحذر من تداعيات ما وصف بحروب الغاء خيضت وتخاض ضد قوى وشخصيات لمجرد انها صنفت في خانة معارضي السلطة او في ظل معارك تصفية حسابات تتلطى وراء العنوان الانتخابي لتؤسس لمعارك اقصاء سياسية لاحقاً. واذا كانت فترة الصمت الانتخابي التي تبدأ منتصف الليل سترخي بظلال الهدنة الاخيرة قبل يوم الانتخابات، فان ضجيج المعارك الانتخابية اتخذ في الساعات الاخيرة طابعاً شديد الحماوة من غير الممكن الجزم سلفاً بما يمكن ان يتركه من انعكاسات على نسب المقترعين الاحد..

وأشارت “النهار” إلى أن الحمى الانتخابية تصاعدت بقوة امس مع تواصل حركة المهرجانات الانتخابية، وكان من ابرز معالم هذا التصعيد خطاب للوزير باسيل في مهرجان اقامه “التيار الوطني الحر” على مدرج ميروبا في كسروان وحمل فيه بعنف على من وصفهم بـ”المتآمرين لاسقاط العهد”. وتوعد هؤلاء بقوله: “نحن على موعد جديد لاسقاط مشروع اسقاط العهد. التيار سيسقط مشاريعكم ايها المتآمرون لاسقاط العهد من قلب كسروان. ليس من هنا يسقط ميشال عون يا زفاتي السياسة والزواريب… تعتقدون ان كسروان لا تزال في ايام الزفت والبعض نسي ان كسروان صنعت رؤساء وزعماء”.

ورد لاحقا النائب السابق المرشح في دائرة كسروان فريد هيكل الخازن على باسيل فوصفه بأنه “العدو الاول للعهد ولن يتمكن من اسكاتنا عن قول الحقيقة”. وقال: “لن تتمكنوا من تحويل الجمهورية الى ملكية خاصة… والعماد عون ليس هكذا وانا اقول إن حماية العهد تكون من قلب البيت لان دود الخل منه وفيه”.

وعشية الاستحقاق يمكن اختصار المشهد الانتخابي بالآتي:

مصادر ميقاتي تعرب عن ارتياحها

وعبّرت مصادر الرئيس نجيب ميقاتي لـ”الجمهورية”: “عن ارتياحها الى مسار العملية الانتخابية في مناطق الشمال وخصوصاً في طرابلس والمنية والضنية، على رغم محاولات السلطة المستمرة للتأثير على الناخبين وبثّ الأضاليل من خلال فيديوهات مركّبة من صنعِ الاجهزة والمخابرات تتّهم “لائحة العزم” بشراء الاصوات والناخبين وبدفعِ اموال للمشاركين في مهرجانها.

وقالت مصادر “الجمهورية”: “هذا الاسلوب الممجوج سيرتدّ سلباً على أصحابه. فالطرابلسيون شرفاء ولا يخضعون للابتزاز أو لإغراءات المال، وهذا الاسلوب تعوَّد عليه تيار “المستقبل” لأنه يَعتبر أنّ كلّ التضليل وشراء الاصوات سيؤدّي الى نتيجة، فيما واقع الحال يؤكّد انّ شعب الشمال عموماً والطرابلسي خصوصاً واعٍ الى درجةٍ لا يَغرق معها في هذا النوع من المتاهات والترّهات”.

وأبدت مصادر”الجمهورية”: ارتياحَها “إلى الالتفاف الشعبي حول الرئيس ميقاتي”، معتبرةً “أنّ حملة “المستقبل” المستمرّة عليه “ما هي إلّا دليل على حجم انزعاجه من هذا الالتفاف”. وقالت: “نحن مستمرّون ولا نأبَه لمحاولات إشغالِنا عن الهدف الاساسي وهو تجنيدٌ كامل للماكينة الانتخابية يوم الاستحقاق الأحد المقبل، والتجهيزات قائمة على قدم وساق، وكذلك الجولات على الناخبين والعائلات الطرابلسية في الضنّية وعكار لأكبرِ حشدٍ لـ”لائحة العزم”.

بري يدعو للمشاركة الكثيفة

وأشارت “الجمهورية” إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اللبنانيين وجّه نداءً دعا فيه الى المشاركة الكثيفة في الاستحقاق الانتخابي المصيري والاقتراع للوائح “الأمل والوفاء” من أجلِ الدفاع عن الثوابت في الوحدة والعيش المشترك وقيام دولة المؤسسات وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد وحفظِ قوّة لبنان المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة. وكرّر الدعوة ايضاً الى “تحويل الانتخابات استفتاءً حقيقياً للإثبات أنّ الوطنية ليست شعارات ولا أرباحاً أو مكاسب ولا متاعاً للمساومة وللعرض والطلب.

كيف سيوزّع “المستقبل” و”حزب الله” و”أمل” أصواتهم التفضيلية

وعلمت “اللواء” ان الصوت التفضيلي للمستقبل بالنسبة للائحة المصالحة في الشوف وعاليه، سيتوزع بين النائب محمّد الحجار والوزير غطاس خوري. وستصب أصوات الحجار في الإقليم على الشكل الآتي: الناعمة، حارة الناعمة، السعديات، الجية، برجا، سبلين، المغيرية، مزبود، دلهون، الوردانية، شحيم، بسابا وحصروت. أما أصوات خوري فستكون في الزعرورية، عانوت، داريا، البرجين، كترمايا وبعاصير.

وبالنسبة للثنائي الشيعي، فقد توصل إلى اتفاق على توزيع الأصوات الشيعية في الدوائر التي لا تضم معقدا للطائفة على الحلفاء، وفق الآتي:

أصوات “حزب الله”:

المتن لصالح لائحة التيار الوطني الحر والتفضيلي للمرشح القومي غسان الاشقر

صيدا – جزين للائحة “كل الناس”(تحالف أسامة سعد – ابراهيم عازار) على ان يكون التفضيلي في صيدا لصالح سعد وفي جزين لصالح عازار

الكورة لصالح لائحة تيار المردة والتفضيلي للمرشح القومي سليم سعادة

البترون لصالح لائحة التيار الوطني الحر والتفضيلي للوزير جبران باسيل

بيروت الاولى لصالح لائحة التيار الوطني الحر والتفضيلي للمرشح مسعود الاشقر

الشوف لصالح لائحة الوزير السابق وئام وهاب والتفضيلي له

عاليه لصالح لائحة التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي والتفضيلي للنائب طلال ارسلان.

أصوات “أمل”:

المتن لصالح لائحة الرئيس ميشال المر والتفضليي له.

صيدا – جزين للائحة “كل الناس” (تحالف أسامة سعد – ابراهيم عازار) على ان يكون التفضيلي في صيدا لصالح سعد وفي جزين لصالح عازار

الكورة لصالح لائحة تيار المردة وحلفائه والتفضيلي لفايز غصن.

البترون لصالح لائحة تيار المردة وحلفائه والتفضيلي للنائب بطرس حرب.

الشوف – عاليه لصالح لائحة الحزب التقدمي الاشتراكي والتفضيلي لتيمور جنبلاط.

جنبلاط: عتب على المستقبل

ولفتت “اللواء” إلى أن النائب وليد جنبلاط تابع أمس جولته في الشوف، ودعا إلى “الحفاظ على اتفاق الطائف بتوازناته”، معتبرا أن “التحدي بعد الانتخابات هو تحد اقتصادي واجتماعي”، داعيا إلى “تكثيف التصويت في الانتخابات والتقيد بتوزيع الصوت التفضيلي”. وتوجه إلى الرئيس الحريري متسائلاً: لماذا يترك موقع رئاسة الوزراء للعابثين والسارقين؟ ألا يُدرك أهمية وموقع رئاسة الوزارة الذي تحصن بالدم بعد حروب الجبل وصولا إلى اتفاق الطائف. وقال انه “كان يأمل من حليفنا في اللائحة تيّار المستقبل الوقوف في مواجهة هذا الاجتياح للقوى الوطنية والمصالحة والقوى الشرعية في الجبل”.

استفاقة حكومية على حقوق الأرثوذكس!!

وأشارت “الجمهورية” إلى أن الحكومة استفاقت فجأةً على حقوق الطائفة الأرثوذكسية، فطرَح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موضوع إنشاء “الجامعة الارثوذكسية” في بيروت على طاولة جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، دافعاً في اتجاه إقراره بمباركة وزراء “التيار الوطني الحر” والإصرار الطبيعي لوزراء “القوات اللبنانية” الذين يطالبون بهذا الامر منذ مدة.

ولفتت “الجمهورية” إلى أنه اعترَض على هذا الموضوع الوزيران علي حسن خليل وعلي قانصو، من جهةٍ لأنه ملف إشكالي داخل الكنيسة الارثوذكسية ويحتاج الى تسوية، ومن جهة ثانية حتى لا يدرج إقراره في السوق الانتخابي في هذا التوقيت.

وعلمت “الجمهورية” أنّ وزير الدفاع يعقوب الصرّاف طلب الكلام ليبدي رأيه، لكنّ الوزير جبران باسيل أومأ إليه بإشارة يطلب منه فيها الصمت. فقال الصرّاف: “ألتزم بقرار “التيار” ورئيسي في “التيار”، لكنّني غير مقتنع”. فاقترَح رئيس الحكومة سعد الحريري تأجيله الى الجلسة المقبلة لمزيد من الدرس.

ووصَفت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”هذا الطرح بأنه “إرضاء للطائفة الارثوذكسية قبَيل ساعات على فتحِ صناديق الاقتراع، عرّابُه الوزير الياس بو صعب، الذي شَمَّر عن زنوده منذ الصباح لتخريجه من الجلسة. وطُرح الموضوع في الخلوة الرئاسية التي شارَك باسيل في جزء منها، وبعد تبلّغِه من داخل الجلسة بقرار التأجيل توجّه بو صعب على جناح الطير الى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، قائلاً إنه يحمل له رسالة من رئيس الجمهورية مفادها أنّ الملف سيُطرح في جلسة الاسبوع المقبل”.

باسيل يحرق كلّ أوراق التواصل

وقالت مصادر سياسية مراقبة لـ”الجمهورية” إنّ الوزير جبران باسيل “يَحرق كلّ أوراق التواصل مع القوى السياسية الأُخرى في البلاد، من “حزب الله” الى حركة “أمل” الى حزب “الكتائب” الى تيار “المردة” الى حزب “القوات اللبنانية”. واعتبَرت أنّه “لولا زِند عمّو ما كان فيه يِتطاوَل عالكبار”.

وأضافت مصادر “الجمهورية”: “خطاب باسيل غير مقبول، فهو يقول للناس: “إذا سرتم معنا سنتخلى عنكم ساعة نشاء، بمعنى أنه ليس وفيّاً مع من يسير معه، وقلّةُ وفائه ظهرت مع الرئيس ميشال المر وكذلك مع النائب سليمان فرنجية”. واعتبَرت أنّ خطابه “سيرتدّ سلباً عليه”، مشيرةً الى “تآكلٍ في شعبيته، وهناك ناخبون لا يريدون الاقتراع لـ”التيار الوطني الحر” لأن لا خيار آخر أمامهم”.

وقالت مصادر”الجمهورية”: “الجميع يريدون الآن إمرار استحقاق الانتخابات لكن بعد 7 أيار سيكون لكلّ حادث حديث، إذ سيكون هناك مشهد سياسي جديد بغضّ النظر عن النتائج التي ستفرزها الانتخابات، سواء لجهة التحالفات او لجهة تعاطي القوى السياسية بعضها مع بعض. وهذا ما أشار إليه الامين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله أساساً في إحدى خطاباته، حين قال انّه كان لدينا حلفاء قبل الانتخابات وحلفاؤنا ثابتون، ولكنْ بعد الانتخابات سيكون لنا تواصُل جديد مع قوى وشخصيات جديدة، فنصرالله كان بذلك يؤشّر الى هذا الامر، ويعلن انّ الحزب لن يبقى حاصراً نفسَه في مكان واحد لا يُعرف متى يغادره”.

باسيل يرشح الحريري ويولعها مع بري

ولفتت “اللواء” إلى أن الوزير جبران باسيل وخلال حديث تلفزيوني أعلن ترشيحه الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة في حال كانت لديه الأكثرية الشعبية اما الرئيس برّي فلم يعترف بنا، بالرغم من ان لدينا أكثرية شعبية. وأشارت إلى أن باسيل مضى أبعد من ذلك، وبعدالانتخابات الوضع سيتغير ولن نقبل بالتعاطي مع موضوع النزوح بنفس الطريقة، وهذا الأمر سيكون حاضراً في البيان الوزاري.

ممتنعون وناخبون يسافرون ذهاباً وإياباً

وعلمت “الحياة” أن نسبة الحجوزات على طائرات شركة “طيران الشرق الأوسط” من بيروت الى دول قريبة ولا تحتاج إلى تأشيرات يصعب الحصول عليها مثل قبرص ومصر وتركيا بلغت حدها الأقصى، في وقت أن المكترثين بالانتخابات الموجودين خارج لبنان ملأوا طائرات الشركة من الدول العربية في اتجاه بيروت. مع الإشارة إلى أن جمعية المصارف رفضت التعطيل وأبقت على دوام عمل موظفيها اليوم وغداً والاثنين المقبل أيضاً.

الموظفون يقترعون

وكان لبنان شهد أمس المرحلة ما قبل النهائية للاستحقاق تحضيراً للعرس الديموقراطي الانتخابي الوطني الكبير بعد غد الأحد، من خلال إقدام الموظفين الذين كلفوا الالتحاق بأقلام الاقتراع في 6 الجاري كرؤساء أقلام وكتبة في كل مراكز الأقضية والمحافظات والبالغ عددهم 14 ألف موظف توزعوا على أكثر من 29 مركز اقتراع و42 صندوق اقتراع موزعين في مراكز المحافظات والأقضية. وفاقت نسب التصويت في أغلبية المراكز الـ 80 بالمئة ووصلت في بعضها كما في الهرمل إلى المئة بالمئة وسط أجواء حضارية هادئة ومواكبة حثيثة من قبل القوى الأمنية والعسكرية ومراقبين من الجمعيات المحلية والدولية وهيئة الإشراف على الانتخاب.