هكذا سيواكب الصليب الاحمر يوم الانتخابات.. استنفار عام!

أعلن مكتب العلاقات العامة والإعلام في الصليب الأحمر اللبناني جاهزيته يوم الانتخابات، وقال في بيان اليوم: “مواكبة للانتخابات النيابية التي ستجرى يوم الأحد 6 أيار، وضع الصليب الأحمر اللبناني فرق الإسعاف والطوارىء في حال من الجاهزية والاستنفار العام في مختلف مراكزه المنتشرة على كامل الأراضي وعددها 46 مركزا تواكبها 4 غرف عمليات اتصال وتنسيق، مدعومة بـ 219 سيارة إسعاف حاضرة للتلبية والاحتياط، و837 مسعفا، وذلك بهدف التدخل في الحالات الاستثنائية ومواصلة توفير خدمة نقل المرضى والحالات الطارئة إلى المستشفيات ومنها، وإن فرق الصليب الأحمر على استعداد كامل لتلبية النداءات الطارئة على رقم الطوارىء المجاني 140”.

وختم: “سيكون كل التقنيين في مركزي نقل الدم في سبيرز بيروت وطرابلس الشمال، على جاهزية 24 ساعة على 24 لتلبية الطلب على وحدات الدم من كل الفئات بحسب توفرها، إضافة إلى استقبال المتبرعين بالدم، وسيكون باقي مراكز نقل الدم الـ11 في كل المحافظات على أتم الاستعداد لفتح المراكز والتواجد عند الحاجة استكمالا للجاهزية”.