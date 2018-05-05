استعداداً للأحد الإنتخابي.. الجيش ينتشر بمحيط مراكز الإقتراع

بدأ الجيش اللبناني وبمواكبة من القوى الأمنية انتشاره في مختلف الأراضي اللبنانية استعداداً للإنتخابات النيابية التي تنطلق صباح غد الأحد 6 أيار، لتكون بذلك كافة الاستعدادات الأمنية جاهزة لمواكبة العملية الإنتخابية.

طرابلس وعكّار

وأنهى الجيش انتشاره في منطقتَيْ طرابلس وعكار في محيط مراكز الإقتراع ضمن الخطّة الأمنية المواكبة للإنتخابات، كما بدأ العمل في غرفة عمليات مشتركة في محافظة الشمال لتأمين أفضل الظروف الأمنية والإدارية للعملية الإنتخابية.

النبطية

وفي قضاء النبطية، بدأ الجيش انتشاره في محيط مراكز الاقتراع بمؤازرة قوى الأمن الداخلي لتأمين الاستقرار والأمان للناخبين الذين سيدلون بأصواتهم غداً الأحد، من ضمن خطة أمنية تشاركت فيها مختلف الأجهزة الأمنية سيبدأ سريانها منتصف ليل السبت – الأحد مواكبة للعملية الإنتخابية.