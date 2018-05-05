الكتل الحارة ستنحسر.. استعدوا لمنخفض جوي آت من تركيا

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الأحد غائما اجمالا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، ورياح ناشطة، تتساقط الأمطار خلال الليل واحتمال حدوث برق ورعد بين الحين والآخر خاصة في المناطق الداخلية. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: تنحسر الكتل الهوائية الحارة والجافة عن الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من هذا النهار، حيث يتأثر بمنخفض جوي مصدره جنوب غرب تركيا، ويؤدي الى طقس متقلب.

– الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئيا الى غائم، مع رياح ناشطة تشتد احيانا، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. تتساقط أمطار خفيفة و متفرقة، ويتكون الضباب على المرتفعات. الأحد: غائم اجمالا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، ورياح ناشطة، تتساقط الأمطار خلال الليل واحتمال حدوث برق ورعد بين الحين والآخر خاصة في المناطق الداخلية. الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم، مع انخفاض بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة، وتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الداخلية، وتكون مصحوبة ببرق ورعد من حين لآخر.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 28 درجة. فوق الجبال من 14 الى 25 درجة. في الارز من 12 الى 19 درجة. في الداخل من 12 الى 28 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10الى 35 كلم/س، تشتد لتقارب 55 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و90 %.

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 23°م.

– الضغط الجوي: 1011 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,46 ساعة غروب الشمس: 19,24.