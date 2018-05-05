اللبنانيون يمارسون حقهم في الحكم غداً.. وهذه أسماء المتنافسين

تحت عنوان “غداً… هل يستعيد الشعب اللبنــاني سلطته؟” كتبت صحيفة “الجمهورية”: “يستعيد الشعب اللبناني غداً حقّه في الحُكم، عبر انتخاب السلطة التشريعية، مدماك انتظام السلطات وتفعيل عملها. فاللبنانيون، ومن خلال الـ128 نائباً الذين يختارونهم أو “يفضّلونهم”، يوصلون تطلعاتهم ونظرتهم لحُكم الدولة.

بعد التجديد للمجلس النيابي الحالي مرتين متتاليتين، منذ انتخابات 2009، يُمارس اللبنانيون حقهم اليوم في الاقتراع، وفق قانون انتخابي جديد، ووفق النظام النسبي الذي يُعتمد للمرة الأولى في لبنان.

في مرحلة أولى على الناخب حسم خياره حول اللائحة التي سيؤيدها، ومن ثمّ منح صوته التفضيلي لمرشّح واحد في القضاء الذي ينتمي إليه، لا الدائرة بكاملها.

وتتنافس في العملية الانتخابية، التي ستُقام غداً على كامل الأراضي اللبنانية، 77 لائحة مُوزّعة على 15 دائرة، كالتالي:

دائرة البقاع الأولى – زحلة:

• “زحلة – الكتلة الشعبية”: كورك المعروف بجورج هامازاسب بوشكيان، نقولا نجيب سابا، نقولا ناصيف العموري المعلوف، ميريم جبران طوق، احمد عبده العجمي، اسامة محسن سلهب، بول جان شربل.

• “زحلة قضيتنا”: بوغوص هيرابت كورديان، قيصر نعيم رزق المعلوف، جورج ايلي عقيص، ميشال الياس فتوش، محمد علي احمد ميتا، عامر محمد الصبوري، ايلي ميشال ماروني”.