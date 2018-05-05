المستشفيات الحكومية تعلن الإضراب العام والمفتوح…

اعلنت نقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان الإضراب العام والمفتوح، موضحة في بيان:

“أن المعنيين لم يفوا بوعودهم ولم يعطوا الموظفين حقوقهم عشية الإنتخابات النيابية التي ما كان يفترض أن يحين موعدها إلا بالتزامن مع تطبيق الشعارات الإنتخابية التي يتغنون بها والتي لا تلقى أي صدى حقيقي على أرض الواقع، وبما أننا لم نعد نثق بأي منهم ولا بموظفي وزارات الوصاية حيث صار جليا لنا بأنهم أول المتآمرين على مستخدمي ومتعاقدي وأجراء المستشفيات الحكومية خصوصا وأن وزراء الوصاية لم يفرضوا عليهم بشكل صارم حسن تطبيق القانون بل تركوا مصير 4500 عائلة متعلقا بمزاجية وعنصرية هؤلاء الموظفين الذين حصلوا مسبقا على حقوقهم،

فإننا نجد أنفسنا مضطرين للجوء للإضراب العام والمفتوح وإغلاق مداخل الطوارىء في المستشفيات الحكومية العاملة على الأراضي اللبنانية وذلك بدءا من يوم الثلاثاء القادم في 08/05/2018، كما وندعو المواطنين لعدم التوجه إلى المستشفيات الحكومية، والصليب الأحمر اللبناني وكافة المؤسسات والهيئات الأخرى لعدم نقل أي مرضى أو حالات إلى المستشفيات الحكومية لأننا سوف نعتذر عن إستقبالها.

سوف تبقى إجتماعاتنا الطارئة مفتوحة وسوف نعلن تباعا عن الخطوات التي سوف تتزامن مع الإضراب العام المفتوح الذي أعلنا عنه.”