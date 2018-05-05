بالفيديو: إشكال بين قوى الأمن وأصحاب محال السهر في مار مخايل

وقع سجال بين قوى الأمن الداخلي وعدد من أصحاب الملاهي الليلية المعروفة بالـ”pub” في منطقة مار مخايل، على خلفية محاولة قوى الأمن إقفال محلات السهر في المنطقة، بحسب مراسلة “الجديد” في المنطقة زهراء فردون.

وفي مقطع الفيديو، يقول صاحب إحدى المحال إن رجالاً من قوى الأمن الداخلي مرّوا قبل يوم وأخبروه أنه يجب أن يقفل المحل عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وفي حديث لقناة “الجديد”، قال أحد أصحاب المحال إن وزارة الداخلية لم تحدد بوضوح ما هي الأماكن التي يجب أن تقفل كلّيًّا، وايهما يجب أن يقفل عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. وأضاف أنه عانى من خسائر مادّيّة بسبب إقفال محلّه وأن لا أحد يعوّض عليه.

المصدر: الجديد