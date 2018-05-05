جريمة في تعلبايا البقاعية.. قتلاه بداعي السرقة والمال والمخدرات

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه التالي: “حوالي الساعة 19.30 من تاريخ 1/5/2018، عُثر على جثة المواطن ي.ح. (مواليد عام 1944) وعليها آثار طعن، وذلك داخل منزله الكائن في بلدة تعلبايا البقاعية. كما عُثر على سيارته وهي نوع ب.أم. لون أسود في سهل بلدة جديتا”.

وأضاف البيان: “على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها، ومن المتابعة الإستعلامية، تمكنت في خلال أقل من 48 ساعة من تحديد هوية المشتبه بهما بارتكاب الجريمة. ونتيجةً لعمليات الرصد والمراقبة الدقيقة، تمكّنت قوّة خاصة من الشعبة المذكورة من توقيفهما بتاريخ 3/5/2018، بعملية متزامنة، في بلدتي تعلبايا وسعدنايل، وهما ب.د. (مواليد عام 1999، سوري) وج.أ. (مواليد عام 1997، سوري).

بالتحقيق معهما، اعترفا بارتكابهما جريمة القتل بعدما خطّطا لسرقة سيارة المغدور وبيعها لاحقاً بهدف الحصول على المال والمخدرات، ثمّ قاما بإخفاء السيّارة في سهل جديتا، خوفاً من انكشاف أمرهما، بعد شيوع خبر مقتل الضحيّة في البلدة. وقد أودع الموقوفان القضاء المختص بناءً على إشارته”.